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Пирс Морган: «Райс и Гимараэс – новые Виейра и Пети для «Арсенала»

Британский телеведущий и болельщик « Арсенала » Пирс Морган рад скорому приходу в команду полузащитника « Ньюкасла » Бруно Гимараэса .

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