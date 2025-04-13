Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и поверхностным весельем

Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя рассказал о различиях между истинной радостью и поверхностным весельем, подчеркнув, что радость — это состояние души, дарованное Богом, и обретается через молитву и добрые дела.
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