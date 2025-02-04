Отоларинголог назвала причины шума в ушах

Шум в ушах, или тиннитус, — это распространенное явление, которое может проявляться в виде звона, гула, писка или шипения, отметила сурдолог-отоларинголог Европейского медицинского центра (ЕМС) Александра Гершевская.
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