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Депутат Рады Кучеренко посоветовал киевлянам поумнеть после прорыва канализации

Депутат Рады Кучеренко посоветовал киевлянам поумнеть после прорыва канализации

Киевляне, возможно, "когда-нибудь поумнеют". Такое заявление на своей странице в соцсетях сделал депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя прорыв канализации в украинской столице.

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