В генеральной репетиции парада в честь Дня Победы на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих

В министерстве обороны России в субботу, 7 мая, сообщили, что на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 11 тысяч военнослужащих.
В министерстве обороны России в субботу, 7 мая, сообщили, что на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 11 тысяч военнослужащих.
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