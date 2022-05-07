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В генеральной репетиции парада в честь Дня Победы на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих

В генеральной репетиции парада в честь Дня Победы на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих

В министерстве обороны России в субботу, 7 мая, сообщили, что на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

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