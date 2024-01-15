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Китай

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Китай подверг критике администрацию ДПП Тайваня за закупку американского вооружения

Пекин, 12 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за закупку американского вооружения, заявив, что подобные действия не смогут остановить неизбежную тенденцию к полному национальному воссоединению Китая.

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