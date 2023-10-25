В Госдуме рассказали, кого в 2024 году коснётся повышение пенсий

Нижняя палата парламента одобрила повышение пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующий проект уже прошёл 1 чтениеПресс-служба Государственной Думы сообщает, что депутаты в 1 чтении приняли законопроект, который коснётся более 32 млн граждан.
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