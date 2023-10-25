Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Почему этот дебил Мишико ещё жив?Саакашвили дал ру...
  • Ильдус Мамлеев
    Израиль сам копает себе яму из которой уже не выбирется ни когда. Самое время начать подыскивать евреям новое место д...Самое страшное пр...
  • Надежда Донцова
    Сволоч!Бежавший из Росси...

В Госдуме рассказали, кого в 2024 году коснётся повышение пенсий

В Госдуме рассказали, кого в 2024 году коснётся повышение пенсий

Нижняя палата парламента одобрила повышение пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующий проект уже прошёл 1 чтениеПресс-служба Государственной Думы сообщает, что депутаты в 1 чтении приняли законопроект, который коснётся более 32 млн граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх