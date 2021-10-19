«ЭкоСтройРесурс» проиграл спор Самарскому УФАС в Верховном суде РФ в 2021 году

Предприятию "ЭкоСтройРесурс" отказано в рассмотрении жалобы. Речь идет о признании незаконными решения и предписания Самарского УФАС, то есть об отмене решения о завышенных тарифах расчетов за коммунальную услугу по обращению с ТКО для медклиник.