Губернатор Игорь Кобзев и президент «Деловой России» Павел Титов провели рабочую встречу

На рабочей встрече губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент ООО “Деловая Россия” Павел Титов обсудили широкий спектр совместных проектов, охватывающих различные сферы, включая туризм, образование, логистику и другие.
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