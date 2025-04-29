Российские войска сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки для сдачи в плен

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск «Восток» сбросили на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ.