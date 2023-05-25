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«Барселона» получит процент от трансфера Малкома, если «Зенит» продаст его дороже 40 млн евро

«Барселона» получит процент от трансфера Малкома, если «Зенит» продаст его дороже 40 млн евро

«Барселона» может получить процент от перехода Малкома из «Зенита» в другой клуб. Это произойдет в случае, если сине-бело-голубые продадут хавбека более чем за 40 млн евро.

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