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2027 елда Яңа ел каникуллары 11 көн дәвам итәчәк

2027 елда Яңа ел каникуллары 11 көн дәвам итәчәк

Алдагы Яңа ел каникуллары Россиядә 11 көн дәвам итәчәк. Бу хакта РФ Иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров сөйләде, дип хәбәр итә РИА Новости.

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