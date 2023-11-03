Макгрегор заработал $ 25 млн за 5 поединков в UFC с 2015 по 2017 год

В связи с судебным разбирательством, по которому группа бойцов смешанных единоборств предъявляют промоушену UFC коллективный иск, стали известны гонорары Конора Макгрегора за 5 поединков в промоушене с 2015 по 2017 год.
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