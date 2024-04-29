Внимание, Кубань! Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде

Штормовое предупреждение будет действовать с вечера 29 апреля до конца дня 30 апреля. Ранее писали: Беглеца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в лесу в Туапсинском районе Мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки и ее нового партнера в Ростовской области, обнаружили и задержали в лесу около хутора Терзиян в Туапсинском районе.