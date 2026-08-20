Sobakaru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sobakaru

19 подписчиков

Кто создает в трещинах петербургских домов скульптуры ангелов, клоунов и собак? Знакомьтесь, художница Екатерина Березина

Кто создает в трещинах петербургских домов скульптуры ангелов, клоунов и собак? Знакомьтесь, художница Екатерина Березина

От актерства и участия в выставке Бартенева до керамических слоников для Ирины Горбачевой и арт-интервенции в городскую среду.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым