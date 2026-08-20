Кто создает в трещинах петербургских домов скульптуры ангелов, клоунов и собак? Знакомьтесь, художница Екатерина Березина

От актерства и участия в выставке Бартенева до керамических слоников для Ирины Горбачевой и арт-интервенции в городскую среду.
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