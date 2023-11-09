Муцениеце резко помрачнела после вопроса о суде с Прилучным

Судебное разбирательство между экс-супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжается – актриса намерена "Расставить все точки над i" в вопросах совместно нажитого имущества и выписать бывшего мужа из загородного дома, который они приобрели за время брака.