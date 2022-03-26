Льюис Хэмилтон будет стартовать в Джидде с пит-лейна?

LAT Images / Mercedes AMG F1Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что рассматривает возможность начать гонку в Джидде с пит-лейна, чтобы внести изменения в настройки после провальной квалификации с итоговой 16-й позицией.