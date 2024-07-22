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FinFax - Новости банков и вкладов

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Лучшие онлайн вклады для пенсионеров

Онлайн вклады становятся все более популярным и удобным способом инвестирования для пенсионеров. Вот несколько преимуществ таких вкладов: Удобство: Пенсионерам не нужно тратить время на походы в банк или общение с банковскими сотрудниками.

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