Лучшие онлайн вклады для пенсионеров

Онлайн вклады становятся все более популярным и удобным способом инвестирования для пенсионеров. Вот несколько преимуществ таких вкладов: Удобство: Пенсионерам не нужно тратить время на походы в банк или общение с банковскими сотрудниками.
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