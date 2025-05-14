Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.По составу делегации.Главное в этом составе это то, какие инструкции были даны членам делегации в Кремле.
Стамбул 2.0
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Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.По составу делегации.Главное в этом составе это то, какие инструкции были даны членам делегации в Кремле.
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