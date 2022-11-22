Царьград

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Люся в бреду. Советник офиса президента Зеленского обозначил направление главного удара армии России

Люся в бреду. Советник офиса президента Зеленского обозначил направление главного удара армии России

Алексей Арестович раскрыл "секретные" планы официального Кремля украинским журналистам.Советник офиса президента Владимира Зеленского раздаёт интервью украинским журналистам и рассказывает о том, где будет наступать русская армия в следующий раз.

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