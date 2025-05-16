Морпехи-каспийцы отрезают путь пехоте и технике ВСУ к госгранице

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Морские пехотинцы Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» уничтожают пехоту и военную технику ВСУ, которые предпринимают попытки прорваться к государственной границе РФ.
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