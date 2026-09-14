Ввод войск Европы на Украину станет войной с РФ – эксперт

Военный эксперт Владимир Евсеев в программе «Мнение» на News Front заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ не хочет воевать с Европой, но если армии каких-либо европейских стран окажутся на территории Украины, то это будет означать начало войны с Россией.
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