Ввод войск Европы на Украину станет войной с РФ – эксперт

Военный эксперт Владимир Евсеев в программе «Мнение» на News Front заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ не хочет воевать с Европой, но если армии каких-либо европейских стран окажутся на территории Украины, то это будет означать начало войны с Россией.