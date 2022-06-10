Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели учение по нейтрализации подводных диверсантов в Приморском крае

Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели учение по нейтрализации подводных диверсантов в Приморском крае

Мероприятие боевой подготовки проведено в рамках летнего периода обучения. Роль условных диверсантов в ходе учения выполняли водолазные специалисты из состава другого отряда ПДСС.

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