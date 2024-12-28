Профессор Силантьев: в мошеннических схемах участвуют сотни тысяч украинцев

В последние несколько месяцев мошеннические звонки россиянам участились. Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев в беседе с РИА «Новости» предположил, что в таких схемах массово участвуют украинцы.