В одной из школ Волгограда классный руководитель отказалась от класса, где учились только дети мигрантов, которые не знали русского языка.
В Волгограде учитель отказалась от класса, в котором дети не говорили по-русски
Комментарии
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ВераВерная
Вспомнила бабка как девкой была)))
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3 час.
HotRS
А при чем тут бабка? Язык усваивается лучше всего в языковой среде. Это аксиома. Я в свое время жил в одной комнате с англоязычным товарищем. К нему приходили друзья общались ин инглиш. Через некоторое время я понимал о чем они говорят. Не все, конечно, но смысл. А учил я в школе дойч. То же самое было когда работал с турками. С русским у них совсем никак было, приходилось как-то приспосабливаться. Общались на миксе разных языков, прекрасно понимали друг друга.
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1 час.
ВераВерная
Да бабка-то не причём. Это поговорка такая))) Просто вы вспомнили времена, когда отношения между представителями разных нацгрупп были добросердечными и открытыми. Про то, что язык лучше всего усваивается в группе носителей этого языка, я и не спорю. Это так. Но сейчас никто не будет гореть желанием жить вперемешку.
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21 мин.
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