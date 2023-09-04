В Волгограде учитель отказалась от класса, в котором дети не говорили по-русски

HotRS

А при чем тут бабка? Язык усваивается лучше всего в языковой среде. Это аксиома. Я в свое время жил в одной комнате с англоязычным товарищем. К нему приходили друзья общались ин инглиш. Через некоторое время я понимал о чем они говорят. Не все, конечно, но смысл. А учил я в школе дойч. То же самое было когда работал с турками. С русским у них совсем никак было, приходилось как-то приспосабливаться. Общались на миксе разных языков, прекрасно понимали друг друга.