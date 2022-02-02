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Любушкин против «Колорадо»: 1-е очко в 14 матчах, 4 хита и «+1» за 20:46

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 Б).

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