Россияне стали пить больше крепкого алкоголя

Розничные продажи алкоголя в России растут ударными темпами. Почти 74 миллиона декалитров реализовано в стране за четыре месяца, что на 3 миллиона больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.
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