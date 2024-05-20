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Россияне стали пить больше крепкого алкоголя

Россияне стали пить больше крепкого алкоголя

Розничные продажи алкоголя в России растут ударными темпами. Почти 74 миллиона декалитров реализовано в стране за четыре месяца, что на 3 миллиона больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

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