Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность судьбой украинских военных, которые попали в окружение в зоне боевых действий.
Трамп «очень обеспокоен» окруженными бойцами ВСУ и не хочет их смерти
Комментарии
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Михаил Федоров
Не надо повторять ошибки 1945 года! И последующих лет ... Надо ВСЮ бандеровскую нечисть уничтожать.
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19 час.
Бендер Задунайский
Пидор моральный рыжий , жалко ему ,не хочет он смерти окруженных , а смерти гражданских , что убили и убивает чубатая сволочь хочет ? Миротворца из себя корчит .
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18 час.
Геннадий Загуменов
там наверно и звездно-полосатых не мерено
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15 час.
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