Трамп «очень обеспокоен» окруженными бойцами ВСУ и не хочет их смерти

Михаил Федоров Не надо повторять ошибки 1945 года! И последующих лет ... Надо ВСЮ бандеровскую нечисть уничтожать.

Бендер Задунайский Пидор моральный рыжий , жалко ему ,не хочет он смерти окруженных , а смерти гражданских , что убили и убивает чубатая сволочь хочет ? Миротворца из себя корчит .