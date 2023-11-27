Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Отжали активы? Вернёте землями!  Русские своё всегда забирают.     Инициатива Евросоюза конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины натолкнулась на опасения некоторых стран, в частности, Бельгии и Люксембурга, пишет Politico.

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