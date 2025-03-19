Подполковник Дэвис: действия РФ разрушают стереотип об угрозе с ее стороны AlexCoderПодполковник Дэвис: действия РФ разрушают стереотип об угрозе с ее стороны AlexCoder Ситуация на международной арене начала заметно меняться На фоне стремительных изменений на международной арене все громче звучат мнения, ставящие под сомнение устоявшиеся западные представления о России.
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