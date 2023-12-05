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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Ксения Собчак едва стояла на ногах во время благотворительного аукциона в Москве

Ксения Собчак едва стояла на ногах во время благотворительного аукциона в Москве

На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук, Ксения Собчак вызвала новую волну критики. Видео с мероприятия показывает, что у журналистики довольно выпуклый живот, что снова вызвало слухи о ее возможной второй беременности.

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