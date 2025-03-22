CNN: 400 человек вышли на протесты против действий Маска на посту главы DOGE

Четыреста участников движения Tesla Takedown провели вакцию протеста у шоурума Tesla в городе Роквилл, штат Мэриленд, выражая несогласие с действиями американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.
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