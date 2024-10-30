Дрозденко: Харрис станет лучшим для РФ кандидатом на пост президента США

ВМ

Владимир Моргунов

Не согласен. Трамп умнее и прагматичней. Он, нет сомнений, будет выстраивать диалог и с ВВП и с Си, а это очень важно. Нам просто надо победить и продолжать укреплять свое могущество, вот залог нашей безопасности. ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ КУДА ОПАСНЕЕ !!!