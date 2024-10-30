Политолог Дмитрий Дрозденко проинформировал о том, что Российской Федерации выгодна победа Камалы Харрис в президентской гонке Соединённых Штатов Америки, объяснив это тем, что она будет зависеть от различных групп интересов в Вашингтоне.
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