Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Пока сплошные проекты и предложения. Для начала опустили бы на время "железный занавес" и выдворили нелегалов, попутн...Глава МВД Колокол...
  • андрей картаев
    там и полягут как сказал депутат ТолстойИщенко: ЕС готови...
  • Юрий кокин
    Ну, что? Хапуг у нас хватает. Этого не занимать. Казалось бы чего проще: накажи таких деляг миллионами, и всё образуе...SHOT: Два дня на ...

Дрозденко: Харрис станет лучшим для РФ кандидатом на пост президента США

Дрозденко: Харрис станет лучшим для РФ кандидатом на пост президента США

Политолог Дмитрий Дрозденко проинформировал о том, что Российской Федерации выгодна победа Камалы Харрис в президентской гонке Соединённых Штатов Америки, объяснив это тем, что она будет зависеть от различных групп интересов в Вашингтоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Не согласен. Трамп умнее и прагматичней. Он, нет сомнений, будет выстраивать диалог и с ВВП и с Си, а это очень важно. Нам просто надо победить и продолжать укреплять свое могущество, вот залог нашей безопасности. ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ КУДА ОПАСНЕЕ !!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх