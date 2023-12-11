Почему США стоит беспокоиться из-за сделки России и Саудовской Аравии по добыче нефти Наталья МарковаРоссия и Саудовская Аравия договорились сохранить сокращения добычи нефти, что может оказать серьезное воздействие на рынок и даже повлиять на политическую арену в США.