Почему США стоит беспокоиться из-за сделки России и Саудовской Аравии по добыче нефти Наталья МарковаРоссия и Саудовская Аравия договорились сохранить сокращения добычи нефти, что может оказать серьезное воздействие на рынок и даже повлиять на политическую арену в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии