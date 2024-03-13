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Бастрыкину доложат о ситуации с нападением собак на школьниц в Северной Осетии

Бастрыкину доложат о ситуации с нападением собак на школьниц в Северной Осетии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.

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