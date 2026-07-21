Жители Коломны смогут бесплатно пройти исследования на рак 25 июля

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей 25 июля. В последнюю субботу месяца жители Коломны смогут бесплатно пройти комплекс исследований, которые помогают оценить риски развития онкологических заболеваний разных органов и систем.
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