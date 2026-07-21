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Жители Коломны смогут бесплатно пройти исследования на рак 25 июля

Жители Коломны смогут бесплатно пройти исследования на рак 25 июля

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей 25 июля. В последнюю субботу месяца жители Коломны смогут бесплатно пройти комплекс исследований, которые помогают оценить риски развития онкологических заболеваний разных органов и систем.

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