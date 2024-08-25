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  • Ришат Шарапов
    Они из казаниКрымские подростк...
  • А Кудасов
    Неужели эти выплаты как то укрепляют семьи? Не верю. Да хоть в сто раз их увеличьте всё равно разойдутся если вместе ...За продолжительны...

В Крым едут на охоту с материка

В Крым едут на охоту с материка

На территорию Крыма едет большое количество охотников с материка. Как рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев в эфире радио «Спутник в Крыму», охотиться в Крым едут много людей с материка и даже из соседнего региона – Севастополя, где охота запрещена.

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