В Крым едут на охоту с материка

На территорию Крыма едет большое количество охотников с материка. Как рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев в эфире радио «Спутник в Крыму», охотиться в Крым едут много людей с материка и даже из соседнего региона – Севастополя, где охота запрещена.