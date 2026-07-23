Маленький, да удаленький. Представлен корпус Segotep Boundless Sky 400T за $40

Он уже вышел в КитаеКомпания Segotep выпустила корпус Boundless Sky 400T: он имеет большие сетчатые панели с трех сторон и поддерживает установку до 5 вентиляторов, его цена составляет 279 юаней или 40 долларов.
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