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Маленький, да удаленький. Представлен корпус Segotep Boundless Sky 400T за $40

Маленький, да удаленький. Представлен корпус Segotep Boundless Sky 400T за $40

Он уже вышел в КитаеКомпания Segotep выпустила корпус Boundless Sky 400T: он имеет большие сетчатые панели с трех сторон и поддерживает установку до 5 вентиляторов, его цена составляет 279 юаней или 40 долларов.

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