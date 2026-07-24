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Царьград

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СК России возбудил дело после гибели подростков в Самарской области

СК России возбудил дело после гибели подростков в Самарской области

В Борском районе Самарской области возбуждено уголовное дело из-за гибели двух подростков при купании в реке 22 июля.

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