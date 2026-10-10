15 Best The Office Guest Stars, Ranked

The Office perfected a formula for guest stars over the course of its nine-season run, and these are the best ones who left their mark on the sitcom.
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