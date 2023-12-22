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Живая Кубань

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Захарова прокомментировала предложение присоединить к России Узбекистан

Захарова прокомментировала предложение присоединить к России Узбекистан

Захарова прокомментировала предложение присоединить к России УзбекистанВ Сети разразилась полемика из-за высказывания Захара Прилепина.

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Комментарии
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Александр Макеев
И что так не нравится узбекским правителям идея присоединения Узбекистана к России, хотя бы в форме союзного государства, аналогично Белоруссии? Ведь в Узбекистане большая нехватка воды для бытовых нужд и для полива сельхозугодий. А из России есть возможность получения воды. Правда, для этого надо и часть казахстанских территорий, бывших в составе РСФСР, вернуть в состав России. Чтобы по этим территориям провести каналы в Узбекистан. Впрочем и испытывающему нехватку воды Казахстану было бы выгодно целиком, а не частями вернуться в состав России. В большой и сильной стране всем людям было бы жить безопасно и зажиточно!
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