8 минут основных особенностей ARPG Lords of the Fallen Издательство CI Games и разработчик...

8 минут основных особенностей ARPG Lords of the FallenИздательство CI Games и разработчики из студии Hexworks опубликовали 8-минутное обзорное видео о своей грядущей экшен-RPG в сеттинге темного фэнтези Lords of the Fallen.
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