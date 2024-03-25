В рамках реализации проекта ´Молодёжь - за жизнь, нравственность и семейные ценности!´, координатором которого выступает Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в колледже 12 марта 2024 года, состоялась лекция для учащихся учебных групп №7-ТБ, 22, направленная на создание условий для сохранения репродуктивного здоровья девушек, пропа .
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