Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Молодёжь - за жизнь, нравственность и семейные ценности´.

Молодёжь - за жизнь, нравственность и семейные ценности´.

В рамках реализации проекта ´Молодёжь - за жизнь, нравственность и семейные ценности!´, координатором которого выступает Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в колледже 12 марта 2024 года, состоялась лекция для учащихся учебных групп №7-ТБ, 22, направленная на создание условий для сохранения репродуктивного здоровья девушек, пропа .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх