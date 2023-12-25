В петербургском автобусе мужчине всадили нож в шею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря, ФедералПресс. Пассажиры поругались в автобусе в Северной столице. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что одного из мужчин госпитализировали.
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