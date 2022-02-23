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Зайнутдинов навестил «Тараз» на УТС в Турции

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов навестил «Тараз». Он встретился с игроками и тренерским штабом команды, находящейся на УТС в Турции.

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