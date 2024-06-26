У Зеленского анонсировали чистку госохраны от «российских агентов»

Reuters сообщает, что украинский президент Владимир Зеленский поручил новому начальнику Службы государственной охраны Украины очистить ряды своего ведомства от лиц, дискредитирующих ее после того, как двух ее офицеров обвинили в заговоре с целью убийства высокопоставленных чиновников.