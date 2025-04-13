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Внебрачный сын Меладзе перерос отца — вырос красавчиком

Внебрачный сын Меладзе перерос отца — вырос красавчиком

Супруга певца поделилась кадрами с празднования 4-летия дочки. Валерий Меладзе Anatoly Lomokhov/Global Look PressПока в России вчера отмечали День космонавтики, семья Валерия Меладзе устроила в Испании вечеринку в честь дня рождения его дочки.

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