Politico: ВСУ не удержат фронт, если русские со всей силы ударят в одном месте

Американская газета пишет о панических настроениях в украинской армии.По данным газеты Politico, полученным от высокопоставленных украинских офицеров, те всерьез опасаются краха фронта, в случае, если ВС России решит обрушить свою мощь на каком-то одном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии