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Маррей о разгроме Куэрри: «Осознаю, что приближаюсь к завершению карьеры, поэтому делаю все возможное в каждом матче»

Энди Маррей прокомментировал то, что вернулся на турнир в Ньюпорте впервые с 2006 года. «Здорово вернуться сюда и снова сыграть на этом корте спустя 16 лет.

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