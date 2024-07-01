Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко передали в доход государства, об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии